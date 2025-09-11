Экономика
02:23, 11 сентября 2025Экономика

Разработчик ChatGPT заключил сделку на 300 миллиардов долларов с американской компанией

WSJ: OpenAI заключила сделку с Oracle на 300 миллиардов долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Компания OpenAI, разработавшая чат-бота ChatGPT, на пять лет заключила сделку с корпорацией Oracle. Общая сумма сделки составила 300 миллиардов долларов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как стало известно, OpenAI нацелена на покупку вычислительных мощностей, которые будут использованы для дальнейшего развития искусственного интеллекта. Отмечается, что это одна из крупнейших сделок в области облачных вычислений. При этом сумма контракта оказалась значительно больше текущей выручки OpenAI.

Ранее стало известно, что ChatGPT в некоторых случаях начал передавать переписки пользователей полиции.

