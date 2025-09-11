Россиянам назвали важное правило хранения чайных пакетиков

Технолог Мойсеяк: Неправильное хранение чая может привести к порче

Неправильное хранение чайных пакетиков может привести к потере вкуса, аромата и цвета чая и микробиологической порче, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета Росбиотех Марина Мойсеяк. Особенно важным она назвала температурный режим.

«Чайные пакетики хорошо хранятся при температуре от 0 до 18 градусов на полках, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от варочной поверхности, микроволновой печи, электрического чайника или обогревателя. Не подойдет для хранения чая холодильник: если постоянно доставать упаковку, из-за резкого перепада температур на чайных листьях образуется конденсат, вызывающий микробиологическую порчу продукта», — объяснила технолог.

Мойсеяк также рекомендовала хранить чай в темном месте, потому что свет может разрушать эфирные масла и другие важные компоненты. Она также предложила держать продукт отдельно от специй и пряностей — чайные листья хорошо поглощают запахи, из-за чего напиток может приобрести нежелательный вкус.

«Как чайные листья, так и чайные пакетики лучше перекладывать в стеклянные, керамические или фарфоровые банки с плотно закрывающейся крышкой, — сказала Мойсеяк. — Также можно использовать жестяные банки, но есть риск, что при длительном хранении чай может дать металлический привкус. Чтобы предотвратить это, можно хранить в пергаментной бумаге».

