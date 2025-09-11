Россиянам захотели дать возможность оценивать работу чиновников

В Госдуме предложили дать россиянам возможность оценивать работу чиновников

Гражданам России могут позволить ежегодно оценивать работу российских чиновников при помощи портала «Госуслуги». С таким предложением выступили депутаты от партии «Новые люди», сообщает РИА Новости.

Предполагается, что голосование будет проходить анонимно. По задумке инициаторов законопроекта, оценить можно будет депутатов всех уровней, губернаторов регионов и глав муниципальных образований. При этом результаты будут публиковать в открытом доступе.

Такое решение, считают парламентарии, позволит увидеть истинное отношение россиян к чиновникам и станет дополнительным стимулом для последних. В Госдуму внести соответствующий законопроект планируется в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть сроки записи к врачам через «Госуслуги».