Россияне охладели к бытовой технике и ноутбукам

РГ: В России рекордно просели продажи электроники

В России наблюдается рекордное падение продаж потребительской электроники. Об этом сообщила «Российская газета».

Она процитировала генерального директора DNS Дмитрия Алексеева, который рассказал, что с января по август данный рынок упал — жители РФ не хотят тратиться на электронику без необходимости и предпочитают хранить деньги на депозитах. Похожими данными поделились в «М.Видео-Эльдорадо». По информации этого ритейлера, за полгода рынок бытовой техники и электроники просел на 0,3 процента, однако в некоторых категориях просадка оказалась куда более значительной. Например, продажи ноутбуков снизились на 10 процентов в количественном и 14 процентов в денежном выражениях, а телевизоров — на 10 процентов в количественном и 6 процентов в денежном выражения.

Комментируя ситуацию, в «Ситилинк» заявили, что влияние на динамику продаж оказал рост популярности маркетплейсов. Особенно в массовом и бюджетном сегментах.

По итогам первого полугодия государственные закупки компьютерной техники в России рухнули как в денежном, так и в натуральном выражении — на 16 и 27 процентов соответственно.