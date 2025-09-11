Россияне организовали бизнес на ДТП и получали деньги от страховых компаний

В Подмосковье задержали пять организаторов автоподстав. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, с начала 2024 года в Мытищах злоумышленники спланировали и организовали как минимум шесть дорожно-транспортных происшествий (ДТП). На круговом движении они догоняли большегрузы и въезжали в их слепую зону, после чего подставляли свой уже поврежденный автомобиль под удар.
Таким образом они получили более двух миллионов выплат от страховых компаний. В двух случаях они не получили денег по независящим от них причинам.
Сотрудники полиции задержали пять организаторов и участников преступной группы. Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.
