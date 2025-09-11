Силовые структуры
12:03, 11 сентября 2025

Россияне организовали бизнес на ДТП и получали деньги от страховых компаний

В Подмосковье задержали пять организаторов автоподстав с большегрузами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали пять организаторов автоподстав. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с начала 2024 года в Мытищах злоумышленники спланировали и организовали как минимум шесть дорожно-транспортных происшествий (ДТП). На круговом движении они догоняли большегрузы и въезжали в их слепую зону, после чего подставляли свой уже поврежденный автомобиль под удар.

Таким образом они получили более двух миллионов выплат от страховых компаний. В двух случаях они не получили денег по независящим от них причинам.

Сотрудники полиции задержали пять организаторов и участников преступной группы. Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российский военный чиновник получил срок за хищение при строительстве Нахимовского училища.

