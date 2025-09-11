Экономика
Россияне оценили свое финансовое положение

ВЦИОМ: 49 процентов россиян заявили, что им хватает денег на жизнь
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

Почти половина (49 процентов) россиян оценили свое финансовое положение как приемлемое и заявили, что им хватает денег на жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование было проведено 12 июля 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. По итогам опроса выяснилось, что почти каждому пятому (18 процентам) россиянину «вполне хватает» денег на удовлетворение повседневных потребностей. Еще 31 процент респондентов отметили, что средств на жизнь им «скорее хватает».

Сотрудники ВЦИОМ отметили, что такого рода результаты могут вовсе не говорить о признаках устойчивого материального благополучия значительной части населения. Подобные ответы, полагают в общественной организации, скорее свидетельствуют «о выходе внушительной доли граждан из состояния крайней бедности». Большинство россиян, уточнили в центре, все еще живут в зоне финансовой неопределенности.

О непростом финансовом положении значительной части граждан России говорят в том числе результаты опроса, проведенного аналитиками компании hh.ru. Во второй половине 2023 года почти половина (46 процентов) россиян признались, что им перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Еще у 36 процентов оклад с трудом покрывает ключевые нужды. Только 20 процентам граждан тогда хватало денег, чтобы покупать все необходимое.

    Все новости