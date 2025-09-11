Россияне стали активнее оформлять кредитки

ОКБ: Выдачи кредитных карт в России в августе выросли более чем на 20 процентов

В августе выдача кредитных карт в России выросли более чем на 20 процентов. О том, что граждане стали активнее оформлять кредитки, со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) сообщает «Коммерсантъ».

В количественном выражении выдача увеличилась на 23 процента в сравнении с июлем, а в денежном — на 27 процентов. Всего за месяц оформили 1,46 миллиона договоров на кредитки с лимитом 218,1 миллиарда рублей. Средний лимит по карте составил 150 тысяч рублей.

Благодаря резкому скачку объемы вернулись к цифрам декабря 2024 года — традиционно самого высокого сезона в сегменте. По словам руководителя направления по развитию потребительского кредитования Инго-банка Дмитрия Долженко, розничное кредитование начало оживать на фоне снижения ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) позволяет укладываться в макропруденциальные лимиты — долговая нагрузка от новых займов снижается, что позволяет банкам активнее предлагать кредитки, добавил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин

Кроме того, начатый Центробанком цикл снижения ключевой ставки формирует у граждан ожидания, что кредиты продолжат дешеветь, заявил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Граждане более охотно берут заемные средства, ожидая, что впоследствии смогут снизить процентную нагрузку. В условиях охлаждения кредитного рынка сформировался отложенный спрос, и сейчас они видят появляющуюся возможность его реализовать», — пояснил он.

По данным консалтинговой компании Frank RG, в августе 2025 года суммарный объем выданных россиянам кредитов достиг почти триллиона рублей. В месячном выражении совокупные объемы выдач увеличились на 8,7 процента и достигли отметки в 949 миллиардов рублей. Достигнутый результат превысил июльское значение на 75,6 миллиарда.

