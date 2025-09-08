Россияне ринулись брать кредиты

Frank RG: Объем выданных россиянам кредитов достиг 949 млрд рублей в августе

По итогам августа 2025 года суммарный объем выданных россиянам кредитов достиг почти триллиона рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные консалтинговой компании Frank RG.

В месячном выражении совокупные объемы выдач увеличились на 8,7 процента и достигли отметки в 949 миллиардов рублей. Достигнутый результат превысил июльское значение на 75,6 миллиарда.

Заметный рост выдач эксперты зафиксировали во всех основных видах кредитования. Так, объемы одобренных ипотечных займов за отчетный период увеличились на 11 процентов, до 392,5 миллиарда рублей, кредитов наличными — на 6 процентов (до 357 миллиардов), автокредитования — на 10 процентов (до 173,4 миллиарда), а розничного (POS) — также на 10 процентов (до 25,6 миллиарда). В целом за первые восемь месяцев суммарные объемы выдач кредитов россиянам достигли примерно 5,5 триллиона рублей.

Рост кредитования россиян наблюдается на фоне ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ). Подавляющую часть первой половины года регулятор удерживал ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент, однако в начале лета взял курс на постепенное снижение планки. На июньском заседании совет директоров опустил ставку до 20 процентов, а в конце июля — до 18-ти.

Вслед за ключевой стали снижаться и рыночные ставки по займам. Однако говорить о полноценном кредитном ренессансе пока преждевременно, отмечали в ВТБ. Средние ставки по кредитам в России все еще остаются на заградительном для большей части населения уровне.