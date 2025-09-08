Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 8 сентября 2025Экономика

Россияне ринулись брать кредиты

Frank RG: Объем выданных россиянам кредитов достиг 949 млрд рублей в августе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам августа 2025 года суммарный объем выданных россиянам кредитов достиг почти триллиона рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные консалтинговой компании Frank RG.

В месячном выражении совокупные объемы выдач увеличились на 8,7 процента и достигли отметки в 949 миллиардов рублей. Достигнутый результат превысил июльское значение на 75,6 миллиарда.

Заметный рост выдач эксперты зафиксировали во всех основных видах кредитования. Так, объемы одобренных ипотечных займов за отчетный период увеличились на 11 процентов, до 392,5 миллиарда рублей, кредитов наличными — на 6 процентов (до 357 миллиардов), автокредитования — на 10 процентов (до 173,4 миллиарда), а розничного (POS) — также на 10 процентов (до 25,6 миллиарда). В целом за первые восемь месяцев суммарные объемы выдач кредитов россиянам достигли примерно 5,5 триллиона рублей.

Материалы по теме:
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025

Рост кредитования россиян наблюдается на фоне ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ). Подавляющую часть первой половины года регулятор удерживал ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент, однако в начале лета взял курс на постепенное снижение планки. На июньском заседании совет директоров опустил ставку до 20 процентов, а в конце июля — до 18-ти.

Вслед за ключевой стали снижаться и рыночные ставки по займам. Однако говорить о полноценном кредитном ренессансе пока преждевременно, отмечали в ВТБ. Средние ставки по кредитам в России все еще остаются на заградительном для большей части населения уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Украина выпустила по российским объектам умные авиационные бомбы

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости