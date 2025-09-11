Россиянин получил срок за принесенный товарищу нож

В КБР осудили мужчину за содействие в самоубийстве

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) осудили мужчину за содействие в добровольном уходе из жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 110.1 («Содействие совершению самоубийства») УК РФ.

Как установил суд, в мае этого года мужчина с хроническим заболеванием, находясь у себя дома, решил самостоятельно уйти из жизни. С этой целью он попросил знакомого дать ему нож. Но так как пострадавший не мог сам передвигаться, товарищ переместил его во двор дома. После этого мужчина сходил на кухню, принес хозяйственный нож и бросил его рядом с потерпевшим. Затем пострадавший его взял и нанес себе раны, которые представляют тяжкий вред здоровью.

При этом его знакомый находился рядом и фиксировал происходящее на камеру телефона, чтобы иметь доказательство, что не он расправился с товарищем. После чего попрощался с ним и ушел домой. Вернувшись утром, он обнаружил тело и вызвал полицию и скорую.

Суд приговорил его к шести годам и двум месяцам колонии строгого режима.

