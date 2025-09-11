Россиянин заготовил бомбу для ФСБ

Житель Карачаево-Черкесии осужден на 20 лет за подготовку теракта в здании УФСБ

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии Ахамату Джанибекову, готовившему теракт в здании республиканского управления ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянин приговорен к 20 годам в колонии строгого режима, первые 5 лет из назначенного срока он проведет в тюрьме.

Суд установил, что с 2021 по 2022 годы Джанибеков публиковал видеоролики с призывами к террористической деятельности, а затем связался с боевиком из запрещенной в России международной организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная на территории России террористическая организация), который дал ему задание совершить теракт. Мужчина овладел навыками по сборке бомб, а затем решил устроить подрыв в здании управления ФСБ по Карачаево-Черкесской республике. Джанибеков изготовил самодельное взрывное устройство и стал ждать подходящего момента, однако силовики сорвали его планы и 5 октября 2023 года задержали его дома.

