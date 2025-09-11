Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:05, 11 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин заготовил бомбу для ФСБ

Житель Карачаево-Черкесии осужден на 20 лет за подготовку теракта в здании УФСБ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии Ахамату Джанибекову, готовившему теракт в здании республиканского управления ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянин приговорен к 20 годам в колонии строгого режима, первые 5 лет из назначенного срока он проведет в тюрьме.

Суд установил, что с 2021 по 2022 годы Джанибеков публиковал видеоролики с призывами к террористической деятельности, а затем связался с боевиком из запрещенной в России международной организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная на территории России террористическая организация), который дал ему задание совершить теракт. Мужчина овладел навыками по сборке бомб, а затем решил устроить подрыв в здании управления ФСБ по Карачаево-Черкесской республике. Джанибеков изготовил самодельное взрывное устройство и стал ждать подходящего момента, однако силовики сорвали его планы и 5 октября 2023 года задержали его дома.

Ранее ФСБ обнародовала оперативное видео с мужчиной, который готовил расправу над ведущим сотрудником предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Житель Подмосковья четыре раза подвинул свой дом для одной вещи

    ФБР объявило награду за информацию об убийце сторонника Трампа

    50-летняя женщина отправилась загорать на пляж в Европе и оказалась изнасилованной

    Собчак и Арестовича заметили вместе в Лондоне. Их встреча вызвала возмущение в России

    Анна Семенович снялась в постели без макияжа и бюстгальтера

    В США рассказали об истощающих ПВО Украины приманках

    Россиянин заготовил бомбу для ФСБ

    Лукашенко прислал Скабеевой сала и картошки

    Информацию об охране «Ахматом» избирательных участков в Курской области назвали фейком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости