Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 11 сентября 2025Россия

Россиянина нашли со сломанным позвоночником после ссоры с женой

Жителя Ленобласти нашли со сломанным позвоночником у дома после ссоры с женой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Жителя деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области после ссоры с женой нашли со сломанным позвоночником возле дома. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, 41-летнего мужчину забрала бригада скорой помощи из-под окон его собственного дома. Предположительно, до этого он повздорил с 47-летней супругой.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами головы, а также переломами позвоночника и таза. Его жену сначала отвезли в отдел полиции. В участке выяснилось, что женщина ведет себя невменяемо, ее отправили в психиатрическую лечебницу.

Оперативники установили, что в прошлом она неоднократно нарушала закон.

Ранее стало известно, что жительница Ярославской области поссорилась с безработным мужем и 36 раз ударила его ножом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости