Россиянина нашли со сломанным позвоночником после ссоры с женой

Жителя деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области после ссоры с женой нашли со сломанным позвоночником возле дома. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, 41-летнего мужчину забрала бригада скорой помощи из-под окон его собственного дома. Предположительно, до этого он повздорил с 47-летней супругой.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами головы, а также переломами позвоночника и таза. Его жену сначала отвезли в отдел полиции. В участке выяснилось, что женщина ведет себя невменяемо, ее отправили в психиатрическую лечебницу.

Оперативники установили, что в прошлом она неоднократно нарушала закон.

