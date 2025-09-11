Россия
16:08, 11 сентября 2025Россия

Россиянку наказали за скрытый пост про Кремль

Жительницу Долгопрудного наказали за скрытый пост про Кремль
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: leungchopan / Shutterstock / Fotodom

Жительницу подмосковного Долгопрудного наказали за скрытый пост про Кремль. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, телефон россиянки был изъят летом. Сотрудники полиции обнаружили, что горожанка в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией) хранила папку с публикациями, в которых содержались посты с признаками оправдания терроризма и возбуждения ненависти против группы лиц, «размещенных в Кремле».

Жительницу Подмосковья оштрафовали на 20 тысяч рублей. Женщина явилась на заседание суда и признала вину. В прошлом она не привлекалась к административной ответственности.

До этого стало известно, что в Забайкальском крае суд оштрафовал 72-летнюю женщину за комментарии о специальной военной операции (СВО).

