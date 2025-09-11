Наука и техника
16:59, 11 сентября 2025Наука и техника

Российская «Орбита» поуправляет БПЛА из любой точки мира

«Известия»: Российская система «Орбита» поуправляет БПЛА из любой точки мира
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская система удаленного доступа «Орбита» поуправляет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), действующими на фронте, из любой точки мира. Об этом со ссылкой на компанию-разработчика сообщает газета «Известия».

По данным издания, комплекс управления объединяет защищенные системы связи и нейронные сети, что позволяет отслеживать и поражать цель с высокой точностью и минимальными временными задержками.

По словам председателя правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрея Безрукова, система передана войскам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО). В частности, «Орбита» имеется на вооружении подразделения «Эспаньола».

«На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопочку и убегать обратно», — сказал Безруков.

Разработчики системы отметили, что она облегчает работу операторов БПЛА по подвижным целям, а также сокращает время на их подготовку.

В августе ТАСС со ссылкой на представителя компании «Русское оружие» сообщило, что российским дроном «Корвет», используемым в зоне СВО для доставки и сброса боеприпасов, поуправляют из любой точки мира.

