Российская «Орбита» поуправляет БПЛА из любой точки мира

Российская система удаленного доступа «Орбита» поуправляет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), действующими на фронте, из любой точки мира. Об этом со ссылкой на компанию-разработчика сообщает газета «Известия».
По данным издания, комплекс управления объединяет защищенные системы связи и нейронные сети, что позволяет отслеживать и поражать цель с высокой точностью и минимальными временными задержками.
По словам председателя правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрея Безрукова, система передана войскам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО). В частности, «Орбита» имеется на вооружении подразделения «Эспаньола».
«На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопочку и убегать обратно», — сказал Безруков.
Разработчики системы отметили, что она облегчает работу операторов БПЛА по подвижным целям, а также сокращает время на их подготовку.
В августе ТАСС со ссылкой на представителя компании «Русское оружие» сообщило, что российским дроном «Корвет», используемым в зоне СВО для доставки и сброса боеприпасов, поуправляют из любой точки мира.