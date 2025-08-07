Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 7 августа 2025Наука и техника

Российским «Корветом» в зоне СВО поуправляют из любой точки мира

«Русское оружие»: Дроном «Корвет» в зоне СВО поуправляют из любой точки мира
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: П/с «Ленинградского рубежа» / ТАСС

Российским дроном «Корвет», используемым в зоне специальной военной операции (СВО) для доставки и сброса боеприпасов, поуправляют из любой точки мира. Об этом со ссылкой на представителя компании «Русское оружие» сообщает ТАСС.

По словам представителя компании, управление гексакоптером из любой точки мира происходит через интернет. «Нужен только обслуживающий человек, который подает питание и снаряжает беспилотник непосредственно перед вылетами. Еще одна особенность аппарата — в системе удаленного обслуживания», — уточнил он.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В компании добавили, что полезная нагрузка аппарата составляет 15 килограммов, а его особенностью является модульная конструкция, допускающая установку разнообразного оборудования.

В июле фонд «Ленинградский рубеж» сообщил, что дрон-камикадзе «Северный ветер», который отправят в зону СВО, прошел финальные испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Акулы приплыли к берегу популярного у россиян курорта Турции и напугали туристов

    В России раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Гоблин назвал представителей одной профессии бестолковыми лохами

    Священник заявил об исходящей от мигрантов опасности

    Популярный рэпер прервал тур из-за критического состояния новорожденной дочери

    Китайцам стало сложнее продавать технику в России

    Российский фондовый рынок взлетел на геополитическом позитиве

    Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией. Чем закончился этот рейд?

    Возлюбленная Криштиану Роналду показала тело в красном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости