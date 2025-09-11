Наука и техника
14:32, 11 сентября 2025

Российские бойцы потренировались на «Терминаторах»

МО РФ: Экипажи группировки «Центр» освоят БМПТ «Терминатор» на полигоне
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» группировки российских войск «Центр» провели тренировку на полигоне в тыловом районе СВО. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

«В рамках занятий военнослужащие роты огневой поддержки 90-й гвардейской танковой дивизии осваивают новые боевые машины: отрабатывают нормативы по заряжанию, изучают тактику применения и способы нанесения огневого поражения противнику», — говорится в сообщении.

Бойцы отработали скоростной выход на огневой рубеж, а также ведение огня из спаренной пушки и гранатометов. Отмечается, что в ходе учения военнослужащие ведут постоянный контроль воздушного пространства для выработки навыка своевременного обнаружения дронов.

БМПТ «Терминатор» на шасси танка Т-90А превосходит базовую машину по уровню защищенности. Машина получила динамическую защиту «Реликт» и вынесенный за пределы забронированного объема боекомплект. В арсенал БМПТ входят две пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, два гранатомета АГ-17, пулемет и противотанковые ракеты.

В июне командир роты БМПТ с позывным Курган рассказал, что «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд» из двух лежащих друг на друге мин.

