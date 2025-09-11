Турэксперт Горин: Открытие аэропорта Краснодара снизит цены на перелеты в Сочи

Российские туроператоры предрекли снижение стоимости перелета в Сочи из-за аэропорта Краснодара. Об этом в беседе с Life.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По сообщению Горина, открытие еще одной воздушной гавани Краснодарского края не только сэкономит время полета, но и снизит цены на билеты в соседние с административным центром курорты. «А для жителей края это возможность напрямую отправиться в путешествие как по России, так и за границу», — добавил турэксперт.

Горин отметил, что Краснодарский край в год посещает 18,5 миллиона туристов. Направление является очень востребованным.

В РСТ понадеялись на приемлемую стоимость билетов в открывшийся 11 сентября аэропорт. По информации Росавиации, ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофолот» из Москвы.