Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:34, 11 сентября 2025Бывший СССР

Российские войска начали штурм на севере Купянска

ВС России занимают север Купянска после отступления ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские войска начали штурм на севере Купянска на фоне отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Северную часть города занимают российские войска. Противник отступает и пытается создать новый рубеж обороны», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также ведут бои на востоке города.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс рассказал о проблемах в обороне Купянска. По его словам, оборона города испытывает те же проблемы, что и оборона Красноармейска (украинское название — Покровск).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    Фетисов отреагировал на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиянам предложили пройти бесплатную сертификацию «ВКонтакте»

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась в желании развестись с актером

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости