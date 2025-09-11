ВС России занимают север Купянска после отступления ВСУ

Российские войска начали штурм на севере Купянска на фоне отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Северную часть города занимают российские войска. Противник отступает и пытается создать новый рубеж обороны», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также ведут бои на востоке города.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс рассказал о проблемах в обороне Купянска. По его словам, оборона города испытывает те же проблемы, что и оборона Красноармейска (украинское название — Покровск).