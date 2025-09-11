Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:11, 11 сентября 2025Бывший СССР

Российским войскам осталось несколько километров до полного контроля над ЛНР

ВС РФ осталось взять под контроль около четырех квадратных километров ЛНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российским войскам осталось зачистить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) около четырех квадратных километров территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам, передает РИА Новости.

По его словам, в Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся под украинским контролем участках ЛНР обстановка стабильно напряженная, ВСУ отступают. Он добавил, что на этом участке активно продвигаются штурмовые подразделения ВС России.

Ранее депутат Законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко рассказал, что ВСУ при отступлении применяют тактику выжженной земли. Он добавил, что российские военные помогают жителям освобожденных населенных пунктов — в частности, предоставляют им гуманитарную помощь и коридоры выхода.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска продвигаются с южного направления к Северску в ДНР. Он также рассказал, что за последние несколько суток российские войска заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и половину территории Переездного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу

    Наркотики на миллиард рублей нашли у контрабандистов в российском регионе

    У разработчика самолета «Байкал» второй раз за год сменилось руководство

    Известный телеведущий отреагировал на обвинения в изнасиловании

    В ISU высказались об отношении к россиянам

    Россиянку с девятимесячным ребенком нашли под окнами дома

    27-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Бывшего главу антидопинговой лаборатории снова объявили в розыск в России

    Пятилетнего ребенка внесли в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости