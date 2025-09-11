Российским войскам осталось несколько километров до полного контроля над ЛНР

ВС РФ осталось взять под контроль около четырех квадратных километров ЛНР

Российским войскам осталось зачистить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) около четырех квадратных километров территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам, передает РИА Новости.

По его словам, в Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся под украинским контролем участках ЛНР обстановка стабильно напряженная, ВСУ отступают. Он добавил, что на этом участке активно продвигаются штурмовые подразделения ВС России.

Ранее депутат Законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко рассказал, что ВСУ при отступлении применяют тактику выжженной земли. Он добавил, что российские военные помогают жителям освобожденных населенных пунктов — в частности, предоставляют им гуманитарную помощь и коридоры выхода.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска продвигаются с южного направления к Северску в ДНР. Он также рассказал, что за последние несколько суток российские войска заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и половину территории Переездного.