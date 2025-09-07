Депутат Юрченко: ВСУ применяют тактику выжженной земли при отступлении

Депутат Законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении применяют тактику выжженной земли. Его слова приводит ТАСС.

Юрченко подчеркнул, что ВСУ покидают территории, зная, что те останутся под контролем российских войск.

«Вооруженные силы Украины практически уничтожают населенные пункты, которые оставляют в ходе отступления. Это связано с тем, что они прекрасно понимают, что Российская армия не оставит ни метра освобожденной земли», — уточнил он.

Депутат добавил, что российские военные помогают жителям освобожденных населенных пунктов — в частности, предоставляют им гуманитарную помощь и коридоры выхода.

Ранее стало известно, что ВСУ на нескольких участках фронта в Луганской народной республике (ЛНР) применяют новую тактику использования дронов. Операторы пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны.