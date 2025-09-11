Российский поэт отказался писать песни для Пугачевой

Поэт Вадим Цыганов заявил, что отказался писать песни для Аллы Пугачевой

Поэт и продюсер Вадим Цыганов заявил, что ответил отказом на просьбу писать песни для эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его цитирует Ura.ru.

Цыганов рассказал, что исполнительница обратилась к нему еще до отъезда из России. По его словам, деловое предложение от Пугачевой поступило ему ранним утром в пятницу, 13-го. Артистка позвонила по телефону и попросила написать для нее несколько композиций.

«Я отправил ее... на Луну. Никогда в жизни не буду работать с такими людьми!» — пояснил Цыганов. Он добавил, что считает Пугачеву далекой от духовности. Жизнь певицы, по мнению поэта, строится на провокации.

Ранее Пугачева призналась, что не считает себя предателем Родины. По мнению артистки, Родина предала ее.