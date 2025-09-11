Скандально известный многоженец заявил о готовности явиться к следователям

Адвокат Почуев: Иван Сухов не скрывается от следствия и готов сам явиться в СК

Скандально известный многоженец Иван Сухов, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении старшей дочери, готов явиться в Следственный комитет (СК) России для дачи показаний. Об этом в разговоре с ТАСС заявил его адвокат — Александр Почуев.

По словам юриста, Сухов не задержан, но и скрываться от сотрудников силовых структур не намерен. «Следствие знает, где он находится», — подытожил Почуев.

Следователи из Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении скандально известного многоженца 10 сентября. Его в начале июня обвинила в домогательствах собственная дочь.

По словам девушки, действия интимного характера со стороны отца она терпела с 14 лет. Сотрудники СК уже допросили его близких и провели необходимые экспертизы.