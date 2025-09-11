Наука и техника
16:45, 11 сентября 2025Наука и техника

Создан универсальный препарат против гриппа

Sci Adv: «Коктейль» из трех особых антител защищает почти от всех штаммов гриппа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uunal / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Лаборатории Джексона (США) разработали экспериментальную терапию, которая способна защитить почти от всех штаммов гриппа, включая птичий и свиной, представляющие пандемическую угрозу. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Обычно лекарства против гриппа нацелены на ферменты вируса. Но такие препараты быстро теряют эффективность: вирус мутирует и терапия перестает работать. Новый подход устроен иначе: исследователи создали «коктейль» из трех особых антител, которые распознают и помечают зараженные клетки легких. Иммунная система после этого сама уничтожает их, очищая организм от инфекции.

Ключевой мишенью стала маленькая и почти неизменная часть вирусного белка M2. Этот участок одинаков у всех штаммов гриппа и необходим вирусу для размножения. Именно поэтому он не может легко мутировать, а значит, у терапии нет привычного для противовирусных препаратов «срока годности».

Эксперименты на мышах показали, что препарат работает, даже если его вводить через несколько дней после заражения. У животных снижалась вирусная нагрузка в легких, симптомы становились легче, а большинство особей выживало. Причем эффект наблюдался и у мышей с ослабленным иммунитетом.

Сейчас команда работает над созданием «очеловеченной» версии антител, подходящей для клинических испытаний. В будущем такой препарат может использоваться как средство экстренной защиты в сезонных эпидемиях или в случае новой пандемии.

Ранее международная группа ученых из Китая и Великобритании выяснила, почему грипп особенно опасен для пожилых людей.

