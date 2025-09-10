Наука и техника
00:30, 10 сентября 2025Наука и техника

Раскрыта опасность популярного вируса для пожилых

PNAS: Высокий уровень белка ApoD мешает борьбе организма с гриппом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Westend61 / Getty Images

Международная команда исследователей из Китая и Великобритании раскрыла механизм, из-за которого грипп особенно опасен для пожилых людей. Работа опубликована в журнале PNAS.

Ученые обнаружили, что с возрастом в легких резко повышается уровень белка аполипопротеина D (ApoD). Этот белок участвует в обмене липидов и воспалительных процессах, но при избытке он подавляет защитный противовирусный ответ организма. В результате вирус легче размножается, а ткани легких подвергаются серьезным повреждениям.

Анализ донорских тканей человека и опыты на мышах показали, что ApoD нарушает работу митохондрий — «энергетических станций» клеток, необходимых для выработки интерферонов. Интерфероны являются ключевым элементом иммунной защиты от вирусов, и их дефицит делает течение болезни более тяжелым.

По словам авторов, именно этот механизм объясняет, почему старение является ведущим фактором риска смертности от гриппа. Блокировка ApoD может стать перспективным направлением для создания лекарств, способных снизить уровень осложнений у пожилых пациентов. В условиях глобального старения населения разработка таких методов защиты может иметь огромное значение.

Ранее ученые создали мРНК-препарат, который способен защищать организм сразу от нескольких вирусов, включая грипп и коронавирус SARS-CoV-2.

    Раскрыта опасность популярного вируса для пожилых

    Все новости