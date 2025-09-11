США сравнили с Российской империей после покушения на соратника Трампа

США начинают напоминать Российскую империю. Об этом заявил автор Telegram-канала «Старше Эдды», комментируя покушение на соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.

«США начинают напоминать Российскую Империю конца 19 — начала 20 века. Абсолютно чокнутые леваки-террористы: стреляющие, взрывающие, убивающие и болтающие правые, не способные ни на что, кроме разговоров и молебнов», — говорится в публикации.

Там напомнили о судьбе Российской империи и добавили, что левые демократы в США «плоть от плоти» российских троцкистов и «прочей нечисти».

Покушение на известного американского консерватора и соратника Трампа Чарли Кирка произошло 10 сентября. Злоумышленник выстрелил ему в шею, врачи не смогли спасти активиста. Покушение на Кирка, предварительно, совершил Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта.