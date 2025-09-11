Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:14, 11 сентября 2025Россия

США сравнили с Российской империей после покушения на соратника Трампа

В России сравнили США с Российской империей после покушения на Чарли Кирка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

США начинают напоминать Российскую империю. Об этом заявил автор Telegram-канала «Старше Эдды», комментируя покушение на соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.

«США начинают напоминать Российскую Империю конца 19 — начала 20 века. Абсолютно чокнутые леваки-террористы: стреляющие, взрывающие, убивающие и болтающие правые, не способные ни на что, кроме разговоров и молебнов», — говорится в публикации.

Там напомнили о судьбе Российской империи и добавили, что левые демократы в США «плоть от плоти» российских троцкистов и «прочей нечисти».

Покушение на известного американского консерватора и соратника Трампа Чарли Кирка произошло 10 сентября. Злоумышленник выстрелил ему в шею, врачи не смогли спасти активиста. Покушение на Кирка, предварительно, совершил Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор объявил о тяжелой ситуации из-за атак ВСУ и обратился к жителям

    Следователи допросили жестоко расправившегося со школьницей в отеле россиянина

    Депутат Европарламента сравнил положение Путина и Зеленского

    Российские войска начали окружение подразделений ВСУ на краснолиманском направлении

    Свидетель стрельбы в соратника Трампа рассказал о проблеме с безопасностью

    Вице-губернатор российского региона высказался о вине в пропаже «зубов дракона»

    Обвиненный в отмывании денег военблогер получил повестку и не пошел на СВО

    Украинский комбриг приказал не эвакуировать раненых с передовой

    В России стали массово закрываться автосалоны

    В США заявили о потере своего пути из-за покушения на соратника Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости