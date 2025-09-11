Стало известно о смерти российского студента в бетономешалке

В Пермском крае студент упал в бетономешалку, его не спасли

Стало известно о смерти российского студента во время прохождения производственной практики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России в Telegram.

Студент проходил практику на одном из предприятий в Карагайском районе. В вечернее время он попал в шнек бетоносмесителя. Студент получил несовместимые с жизнью травмы.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

