Мосбиржа сообщила об остановке торгов

Сайт Московской биржи сообщил об остановке срочных торгов с 15:23 по московскому времени. Причина такого решения не указывается.
Приостановка торгов может быть связана как со слишком большой волатильностью (обвалом или резким ростом) по большому классу активов, чего не наблюдалось, так и с техническими проблемами.
Возобновить торги Мосбиржа планирует с 15:55. Предыдущие остановки площадка объясняла сбоем оборудования или другими ошибками.
В четверг, 11 сентября, индекс Мосбиржи умеренно снижался. На минимуме он доходил до 2891 пункта, что стало худшим значением с начала этой недели.