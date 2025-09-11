Экономика
15:44, 11 сентября 2025Экономика

Мосбиржа сообщила об остановке торгов

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15:23
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сайт Московской биржи сообщил об остановке срочных торгов с 15:23 по московскому времени. Причина такого решения не указывается.

Приостановка торгов может быть связана как со слишком большой волатильностью (обвалом или резким ростом) по большому классу активов, чего не наблюдалось, так и с техническими проблемами.

Возобновить торги Мосбиржа планирует с 15:55. Предыдущие остановки площадка объясняла сбоем оборудования или другими ошибками.

В четверг, 11 сентября, индекс Мосбиржи умеренно снижался. На минимуме он доходил до 2891 пункта, что стало худшим значением с начала этой недели.

