Суд рассмотрел продление домашнего ареста блогеру Митрошиной

Блогеру Александре Митрошиной продлили домашний арест

Суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста известному российскому блогеру Александре Митрошиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства и продлении срока домашнего ареста. Митрошину обвиняют в легализации 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, с помощью покупки недвижимости в Москве.

6 июня сообщалось, что у Митрошиной нашли многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Точная сумма долга составила 183 миллиона 456 тысяч 263 рубля.

