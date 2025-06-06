У известной российской блогерши нашли многомиллионный долг перед налоговой

РЕН ТВ: Долг блогерши Митрошиной перед налоговой составил 183 миллиона рублей

У известной российской блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, нашли многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, точная сумма долга составила 183 миллиона 456 тысяч 263 рубля. Другие подробности не приводятся.

В апреле сообщалось, что суд оставил Митрошину под домашним арестом до 24 июня. Во время заседания блогерша просила суд назначить ей более мягкую меру пресечения, а именно запрет определенных действий.

10 марта Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля. Следствие настаивало на том, чтобы блогершу заключили под стражу.

Митрошину задержали в начале марта в Сочи. По версии следствия, инфлюэнсерша легализовала денежные средства, купив нежилую недвижимость в Москве. В отношении блогерши возбудили уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере.