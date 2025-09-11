Мир
Танки Abrams прибыли в Польшу

Минобороны Польши: Варшава получила партию из 38 танков Abrams
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Крупная партия американских танков Abrams прибыла в Польшу. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

«Мы получили одну из крупнейших морских партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. В скором времени новая техника поступит в наши подразделения», — написал он.

Ранее военный эксперт Яцек Гощиньский заявил, что Польша не сможет самостоятельно обслуживать 366 танков Abrams, купленных у США. Он пояснил, что они оснащены турбовальными авиационными двигателями AGT1500C, требующими специализированного ремонта и обслуживания, которое возможно исключительно на сертифицированных авиационных заводах.

