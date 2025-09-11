Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
2:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
2:1
Завершен
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
0:2
Завершен
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
1:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
5:2
3-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
4:3
3-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
21:13, 11 сентября 2025Спорт

Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

Тренер Тарасова заявила, что никто не имеет право осуждать певицу Пугачеву
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила критику в адрес певицы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что никто не имеет право осуждать или обсуждать Пугачеву. «Каждый человек принимает для себя решение — живет и работает там, где хочет», — посчитала она.

В интервью Пугачева призналась, что вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников.

Артистка также заявила, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, Родина предала ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    За поимку убийцы Кирка объявили награду

    Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа

    Стало известно о секретных завещаниях Армани

    В МИД рассказали о прямых приказах ВСУ уничтожать гражданских

    В Италии раскрыли истинные планы «коалиции желающих» в отношении Украины

    Тело Кирка отвезут в родной город на самолете вице-президента США

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

    В ВСУ встревожились из-за позиции США по поставкам военной помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости