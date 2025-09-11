Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

Тренер Тарасова заявила, что никто не имеет право осуждать певицу Пугачеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила критику в адрес певицы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что никто не имеет право осуждать или обсуждать Пугачеву. «Каждый человек принимает для себя решение — живет и работает там, где хочет», — посчитала она.

В интервью Пугачева призналась, что вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников.

Артистка также заявила, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, Родина предала ее.