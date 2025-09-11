Тело Кирка отвезут в родной город на самолете вице-президента США

CNN: Тело Кирка отвезут в его родной город на самолете вице-президента США Вэнса

Тело американского консервативного активиста Чарли Кирка отвезут в его родной город на самолете Air Force Two вице-президента США Джея Ди Вэнса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что политик сопроводит гроб с телом убитого друга из Юты в Аризону. Вэнс внес изменения в свое расписание, отменив планы посещения траурных мероприятий, посвященных теракту 11 сентября 2001 года.

Вице-президент и его жена встретятся с семьей и близкими друзьями Кирка. В Юте и Аризоне уже ввели ограничения на полеты, что может указывать на передвижение высокопоставленного представителя Белого дома.

Ранее политолог Малек Дудаков раскрыл роль Кирка в победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. «Не последнюю роль [он] сыграл в том, что Трамп победил, потому что за Трампа проголосовала рекордная доля молодежи», — сказал он.