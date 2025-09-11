Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка

Трамп заявил, что найдет всех причастных к убийству своего соратника Кирка

Президент США Дональд Трамп после информации о гибели его соратника, консервативного политика Чарли Кирка заявил, что все причастные к его убийству будут найдены. Его слова приводит РИА Новости.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что для Соединенных Штатов настал темный момент.

Член Палаты представителей США, республиканка Анна Паулина Луна обвинила демократов в провоцировании покушения на Кирка.