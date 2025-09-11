Мир
Республиканка обвинила демократов в провоцировании покушения на Чарли Кирка

Республиканка Луна обвинила демократов в провоцировании покушения на Чарли Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Член Палаты представителей США, республиканка Анна Паулина Луна обвинила демократов в провоцировании покушения на консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает CNN.

«Вы это спровоцировали, черт побери», — процитировал телеканал заявление политика.

В ответ на это демократы напомнили о стрельбе в штате Колорадо, которая произошла в тот же день в местной школе. Они попытались призвать к мерам против насилия с применением огнестрельного оружия.

На Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что пострадавший не выжил.

По информации Fox News, покушение, предварительно, совершил Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта. Сообщалось о задержании нападавшего, однако позднее эту информацию опровергли.

