Названы требующие обращения к врачу проблемы с менструальным циклом

Гинеколог Ковзель посоветовала обращаться к врачу при нерегулярных менструациях

Нерегулярный менструальный цикл — частая жалоба на приеме у гинеколога, такие проблемы редко изолированы и часто отражают более глубокие нарушения в эндокринной системе, сообщила врач акушер-гинеколог, УЗИ-специалист клиники репродуктивного здоровья «Женский Доктор» Татьяна Ковзель. О том, когда подобные проблемы требуют обращения к врачу, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Существует несколько основных причин, которые приводят к гормональным сбоям, указала специалист. В первую очередь она назвала дисфункцию гипоталамо-гипофизарной системы, которая чаще всего связана со стрессом, но также может возникнуть на фоне черепно-мозговых травм, опухоли гипофиза и анорексии.

В условиях стресса повышается уровень пролактина и кортизола, подавляющих выработку гонадотропин-рилизинг гормона гипоталамусом. Это, в свою очередь, угнетает функцию яичников, приводя к сбоям цикла, вплоть до его полного прекращения Татьяна Ковзель гинеколог

Еще одна причина — нарушение функции яичников, которое возникает на фоне синдрома поликистозных яичников, раннего климакса, при образовании кист и опухолей, перечислила гинеколог. Также влиять на менструальный цикл могут заболевания щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы, добавила врач.

«Важно понимать, что нерегулярный цикл является нормой в течение первого-двух лет после начала менструаций. Кроме того, лекарственные препараты (например, антидепрессанты, особенно нейролептики, вызывающие гиперпролактинемию) также могут приводить к нарушениям цикла. В этом случае необходима консультация с врачом-психотерапевтом для коррекции дозы или замены препарата», — поделилась Ковзель.

К врачу специалист рекомендовала обращаться при задержке более 7 дней, а также при нерегулярных менструациях, когда интервалы между ними сильно варьируются. Также должны насторожить слишком обильные или скудные выделения, межменструальные кровотечения и болезненные менструации, значительно влияющие на качество жизни.

