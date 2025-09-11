Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:57, 11 сентября 2025Экономика

У ШОС появился шанс создать альтернативу Euroclear

«Известия»: На базе Банка развития ШОС может появиться альтернатива Euroclear
Кирилл Луцюк

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

На базе Банка ШОС можно было бы создать независимый депозитарий, который бы дал возможность российским инвесторам свободно продавать и покупать ценные бумаги в любых странах, считает министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировали «Известия».

В свою очередь, аналитик Андрей Бархота заметил, что через Банк развития ШОС можно будет финансировать инвестиционные проекты в государствах этого объединения. Кроме того, в распоряжении их граждан могут появиться сервисы финансового рынка, которыми они по тем или иным причинам не располагают. Иными словами, Банк развития ШОС располагает шансами превратится в реальную альтернативу европейским депозитариям. Однако, по мнению независимого финансового советника Анны Усенко, относительный риск заморозки активов все равно остается. Она обратила внимание, что эмитироваться и учитываться иностранные ценные бумаги будут за пределами России, а значит, и расчеты будут проходить там же. Тем не менее она уверена, что ШОС может стать инструментом для бесшовной торговли иностранными ценными бумагами между государствами, которые заключат соответствующее соглашение.

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что странам-членам Шанхайской организации сотрудничества стоит в самое ближайшее время создать Банк развития ШОС. По его словам, это нужно для усиления поддержки сотрудничества в сфере безопасности и экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Москвичкам рассказали о рекордном давлении

    Бездыханного россиянина нашли на вилле в стране Азии

    Скандально известный многоженец заявил о готовности явиться к следователям

    Раскрыто требования Трампа к Нетаньяху после удара по Дохе

    Умерла звезда «Гремлинов» Полли Холлидей

    Россияне организовали бизнес на ДТП и получали деньги от страховых компаний

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    ВТБ предложили продать крупную страховую компанию

    В России указали на схожесть покушений на Трампа и Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости