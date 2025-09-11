У ШОС появился шанс создать альтернативу Euroclear

«Известия»: На базе Банка развития ШОС может появиться альтернатива Euroclear

На базе Банка ШОС можно было бы создать независимый депозитарий, который бы дал возможность российским инвесторам свободно продавать и покупать ценные бумаги в любых странах, считает министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировали «Известия».

В свою очередь, аналитик Андрей Бархота заметил, что через Банк развития ШОС можно будет финансировать инвестиционные проекты в государствах этого объединения. Кроме того, в распоряжении их граждан могут появиться сервисы финансового рынка, которыми они по тем или иным причинам не располагают. Иными словами, Банк развития ШОС располагает шансами превратится в реальную альтернативу европейским депозитариям. Однако, по мнению независимого финансового советника Анны Усенко, относительный риск заморозки активов все равно остается. Она обратила внимание, что эмитироваться и учитываться иностранные ценные бумаги будут за пределами России, а значит, и расчеты будут проходить там же. Тем не менее она уверена, что ШОС может стать инструментом для бесшовной торговли иностранными ценными бумагами между государствами, которые заключат соответствующее соглашение.

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что странам-членам Шанхайской организации сотрудничества стоит в самое ближайшее время создать Банк развития ШОС. По его словам, это нужно для усиления поддержки сотрудничества в сфере безопасности и экономики.

