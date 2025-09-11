Командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретил эвакуировать раненых и контуженных боевиков с передовой в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Информатор подчеркнул, что украинское командование стачивает последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. «Другие подразделения бригады используются в качестве "доноров" для 42-го отдельного мотопехотного батальона», — подчеркнул он.
По словам собеседника агентства, на передовой находится очень много раненых и контуженных, поскольку комбриг запретил их вывозить.
Ранее стало известно число ежемесячных потерь ВСУ. Каждый месяц Киев теряет как минимум 11 тысяч бойцов убитыми и ранеными.