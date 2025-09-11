Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 11 сентября 2025Бывший СССР

Украинский комбриг приказал не эвакуировать раненых с передовой

Комбриг ВСУ запретил вывозить раненых с передовой в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретил эвакуировать раненых и контуженных боевиков с передовой в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор подчеркнул, что украинское командование стачивает последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. «Другие подразделения бригады используются в качестве "доноров" для 42-го отдельного мотопехотного батальона», — подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, на передовой находится очень много раненых и контуженных, поскольку комбриг запретил их вывозить.

Ранее стало известно число ежемесячных потерь ВСУ. Каждый месяц Киев теряет как минимум 11 тысяч бойцов убитыми и ранеными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор объявил о тяжелой ситуации из-за атак ВСУ и обратился к жителям

    Следователи допросили жестоко расправившегося со школьницей в отеле россиянина

    Депутат Европарламента сравнил положение Путина и Зеленского

    Российские войска начали окружение подразделений ВСУ на краснолиманском направлении

    Свидетель стрельбы в соратника Трампа рассказал о проблеме с безопасностью

    Вице-губернатор российского региона высказался о вине в пропаже «зубов дракона»

    Обвиненный в отмывании денег военблогер получил повестку и не пошел на СВО

    Украинский комбриг приказал не эвакуировать раненых с передовой

    В России стали массово закрываться автосалоны

    В США заявили о потере своего пути из-за покушения на соратника Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости