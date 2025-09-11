Бывший СССР
11:46, 11 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Украине предрекли новое требование Запада в обмен на помощь

Политолог Асафов: От Украины могут потребовать ужесточить мобилизацию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные страны могут потребовать от Украины проведения президентских выборов или ужесточения мобилизационного процесса взамен на продолжение помощи, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Говоря о том, какие объемы помощи потребуются Украине в 2026 году, я бы не отталкивался от конкретных цифр, потому что тут вопрос того минимума, который в итоге будет готов дать Запад. В интересах европейских ястребов продолжать сидеть на минимуме. И на первое место в новом году выйдет не недофинансирование Украины, дефицит вооружений и так далее, а недостаток живой силы. И, полагаю, именно это предъявят Киеву на фоне увеличивающихся требований поддержки», — сказал Асафов.

Политолог допустил, что западные партнеры могут надавить на Украину в новом году, потребовав выполнения условий по одному из двух возможных разнонаправленных треков.

«Первый — это движение в сторону выборов, замена действующего президента Владимира Зеленского на кого-то более компромиссного. Второй — это ужесточение текущего процесса мобилизации с включением все больших возрастных категорий», — предположил политолог.

Ранее стало известно, что Украине понадобится получить от Запада финансовую помощь в размере около 60 миллиардов долларов в 2026 году в случае продолжения боевых действий. Эта сумма рассчитана без учета прямых поставок вооружений и средств, выделяемых на закупку оружия у США по программе PURL.

    Все новости