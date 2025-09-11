Установлен виновный в столкновении трамваев в российском городе с 194 пострадавшими

Суд дал 2,5 года колонии экс-главе КЭТК по делу о ДТП с трамваями в Кемерово

Суд признал виновным бывшего гендиректора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) по уголовному делу о крупном ДТП с участием двух трамваев, в результате которого пострадали 194 пассажира и один человек не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подсудимого Павла Мальцева за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что он не обеспечил ремонт трамваев, выпустил их на маршрут в неисправном состоянии. Системные нарушения привели к столкновению, так как не сработали тормоза. Водитель обнаружила сбой тормоза во время движения, однако вместо экстренной остановки попыталась решить проблему самостоятельно. В результате 6 июня 2024 года трамвай в Кемерово на полной скорости врезался в другой.

Суд над мастером, выпустившим неисправный транспорт на маршрут, все еще продолжается.

Мальцева арестовали 8 июня 2024 года после ДТП.

На опубликованных в интернете видео заметно, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, у него отрываются передние и задние двери и люди из него падают на проезжую часть под колеса машин.