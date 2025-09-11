Бывший СССР
В Армении обратились к непальскому способу смещения власти в стране

Экс-президент Армении Саргсян выделил непальский способ смещения власти в стране
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вид на здание офиса премьер-министра после протестов в Непале

Вид на здание офиса премьер-министра после протестов в Непале. Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Экс-президент Армении Серж Саргсян выделил непальский способ смещения власти в стране на фоне произошедшего там насильственного переворота. Его слова приводит Arminfo.

Саргсян сейчас возглавляет одну из оппозиционных сил. По его словам, вопрос смены власти всегда присутствовал в повестке дня возглавляемой им политической силы, оставаясь актуальным и сегодня.

«Взгляните на международный опыт (...) В мире произошли два важных события: в Непале и во Франции. [Поэтому] есть два способа отстранить от власти правительство (...) Один — непальский, через насилие и убийства, а другой — французский, через парламент. Что же мы можем предложить нашему народу?» — заявил Саргсян.

Ранее действующий спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что базу Вооруженных сил России не выведут из города Гюмри. Таких обсуждений, отмечает он, в руководстве страны не было.

