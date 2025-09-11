Спикер парламента Армении рассказал о выводе базы ВС России из Гюмри

Спикер парламента Армении Симонян заявил, что базу ВС РФ не выведут из Гюмри

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что базу Вооруженных сил (ВС) России не выведут из города Гюмри. Его слова во время брифинга передает Armenpress.

«В данный момент мы не обсуждаем вопрос вывода [российской] военной базы. У нас таких обсуждений не было, и ничего нового я сказать по этому поводу не могу», — рассказал Симонян.

В августе в Гюмри прошла акция протеста против российской военной базы в городе. Протестующие из партии «Во имя Республики» вместе со сторонниками требовали от правительства Армении вывести российский контингент из страны.

До этого депутат парламента Армении Тигран Абрамян заявил, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри российской военной базы. Он добавил, что таким образом Азербайджан выдвигает еще одно предварительное условие, которое касается отказа от военного присутствия любой другой страны на территории Армении.