В деле серийного убийцы Паука засчитали срок давности

Суд закрыл дело серийного убийцы Паукова по новому эпизоду с женщиной из 90-х

Богдановичский городской суд Свердловской области прекратил производство по уголовному делу ранее судимого жителя Орловской области Сергея Паукова, причастного к расправе над пожилой женщиной в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принято в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Мужчина известен под прозвищем Паук, на его счету 13 жертв, чьи жизни он оборвал в период с 1997 по 1998 год на территории шести регионов России: Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской и Рязанской областей и Красноярского края.

В 1998 году Паук совершил разбойное нападение на пожилую женщину. Он проник в ее дом и нанес ей множественные ножевые ранения, похитил имущество и скрылся. Следствие установило причастность Паукова к этому преступлению лишь в этом году.

В 2001 году эксперты признали его невменяемым, Рязанский областной суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он и находится по сей день.