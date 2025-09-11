Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 11 сентября 2025Силовые структуры

В деле серийного убийцы Паука засчитали срок давности

Суд закрыл дело серийного убийцы Паукова по новому эпизоду с женщиной из 90-х
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Богдановичский городской суд Свердловской области прекратил производство по уголовному делу ранее судимого жителя Орловской области Сергея Паукова, причастного к расправе над пожилой женщиной в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принято в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Мужчина известен под прозвищем Паук, на его счету 13 жертв, чьи жизни он оборвал в период с 1997 по 1998 год на территории шести регионов России: Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской и Рязанской областей и Красноярского края.

В 1998 году Паук совершил разбойное нападение на пожилую женщину. Он проник в ее дом и нанес ей множественные ножевые ранения, похитил имущество и скрылся. Следствие установило причастность Паукова к этому преступлению лишь в этом году.

В 2001 году эксперты признали его невменяемым, Рязанский областной суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он и находится по сей день.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась в желании развестись с актером

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости