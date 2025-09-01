В деле серийного убийцы Паука появился новый эпизод

В деле осужденного за гибель 12 жертв серийного убийцы Паука нашли новый эпизод

На Урале в деле осужденного за расправу над 12 людьми серийного убийцы появился новый эпизод. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о Сергее Паукове, известном под прозвищем Паук, уточняет РИА Новости

По данным ведомства, с 22 по 24 июля 1998 года в квартире в городе Богданович нашли 64-летнюю женщину с изрезанной шеей. По отпечаткам пальцев удалось доказать, что к расправе причастен Паук. Суммарно на его счету 13 жертв.

В 2021 году Паукова признали невменяемым и направили на принудительное лечение, которое он проходит в настоящее время. По итогам расследования нового эпизода суд примет решение о применении в отношении мужчины принудительных мер.

