Силовые структуры
14:17, 1 сентября 2025Силовые структуры

В деле серийного убийцы Паука появился новый эпизод

В деле осужденного за гибель 12 жертв серийного убийцы Паука нашли новый эпизод
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На Урале в деле осужденного за расправу над 12 людьми серийного убийцы появился новый эпизод. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о Сергее Паукове, известном под прозвищем Паук, уточняет РИА Новости

По данным ведомства, с 22 по 24 июля 1998 года в квартире в городе Богданович нашли 64-летнюю женщину с изрезанной шеей. По отпечаткам пальцев удалось доказать, что к расправе причастен Паук. Суммарно на его счету 13 жертв.

В 2021 году Паукова признали невменяемым и направили на принудительное лечение, которое он проходит в настоящее время. По итогам расследования нового эпизода суд примет решение о применении в отношении мужчины принудительных мер.

Ранее в Санкт-Петербурге племянник удерживалтетю в заложниках, а затем избил и удушил ее.

