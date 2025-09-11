Экономика
02:23, 11 сентября 2025Экономика

В европейской стране открыли новое нефтяное месторождение

В Венгрии открыли нефтяное месторождение на 1 тыс. баррелей в сутки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Венгрии открыли нефтяное месторождение, которое способно добывать около одной тысячи баррелей в сутки. Об этом сообщила нефтегазовая компания MOL.

Геологоразведка была проведена совместно с компанией O&GD. Скважина вблизи города Гальгахевиз обеспечит около 0,5 процента от общей добычи MOL Group.

Запасы ресурса в европейской стране залегают на глубине около 2,4 километра. Перерабатывать его планируется на Дунайском НПЗ в Сазхаломбатте.

Как отметил управляющий директор MOL Hungary Джорджи Бакса, открытие месторождения способно внести значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, поскольку внутренняя добыча снижает зависимость от импорта.

В настоящее время Венгрия покупает российскую нефть. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, у Будапешта не осталось альтернатив. При этом те, кто критикует страну, ведут себя лицемерно, поскольку сами тайно приобретают российские энергоресурсы, подчеркнул дипломат.

