В Госдуме объяснили получение российским фигуристом немецкого гражданства

Журова: Фигурист Володин получил немецкое гражданство чтобы реализовать себя

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила, почему российский фигурист Никита Володин получил немецкое гражданство. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что спортсмен хочет реализовать себя. «Многие уезжают, потому что не могут реализовать себя в стране из-за высокой конкуренции. Первые номера же не уезжают», — подчеркнула она.

Ранее Володин получил немецкое гражданство. Он заявил, что рад возможности представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх.

Володин встал в пару с немкой Минервой Фабьенне Хазе летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 дуэт победил в финале международной серии Гран-при. За Россию Володин выступал с Алиной Устимкиной, Аминой Атахановой, Таисией Собининой и Викторией Васильевой.