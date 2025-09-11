Россия
19:06, 11 сентября 2025

В Госдуме отреагировали на внесение пятилетнего ребенка из России в базу «Миротворца»

Картаполов: Нужно как можно быстрее победить в СВО и закончить маразм на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Чтобы закончить происходящее на Украине, нужно как можно быстрее победить в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отреагировав на внесение пятилетнего ребенка из России в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России), пишет РИА Новости.

По словам парламентария, удивляться происходящему на Украине уже не приходится, так как там «перешагнули через все мыслимые и не мыслимые пороги нормального». «[Происходит] маразм, в котором страдают сами граждане Украины, (...) которые просто находятся в информационном рабстве у Зеленского и его шайки. Поэтому мы обязательно это сделаем, и все будут жить так, как надо», — сказал он.

Ранее сообщалось о внесении в базу «Миротворца» пятилетнего россиянина, которого обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины». Кроме того, там опубликованы личные данные ребенка.

В августе в базу внесли четырехлетнего ребенка из Ростовской области. В качестве причины указано, что он посетил Луганскую народную республику. В карточке раскрываются его полное имя и дата рождения, а также информация о том, на какой машине он мог въехать в регион.

