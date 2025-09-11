В Госдуме предупредили НАТО после инцидента с БПЛА в Польше

Депутат Госдумы Слуцкий напомнил о законных иностранных целях на Украине

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил западные страны после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Слуцкий пояснил, что западные СМИ сообщают о подготовке НАТО оборонительного военного ответа на инцидент. Целью его якобы является усиление сдерживания на восточном фланге Североатлантического альянса.

Парламентарий считает, что под этой ширмой может активизироваться интервенция западных стран на Украине или усиление присутствия НАТО возле российских границ.

«Опасная тенденция. Президент Владимир Путин предупредил вполне однозначно — любые иностранные военные контингенты на Украине становятся законной целью для ВС РФ», — напомнил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. Позже он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

В Минобороны России в свою очередь заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.