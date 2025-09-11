В Госдуме рассказали об индексации пенсий в октябре

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что ряд выплат проиндексируют в октябре. Его слова приводит РИА Новости.
Нилов уточнил, что 1 октября произойдет индексация военных пенсий и окладов.
«Первого октября будет проиндексировано денежное довольствие, в связи с чем будет проиндексирована и военная пенсия, также будут проиндексированы и оклады. У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября», — заявил депутат.
Парламентарий добавил, что военная пенсия касается не только Минобороны, но и всех силовых структур. Ведомственные выплаты также повысят, заверил он.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что граждане должны становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. По ее словам, «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».