Экономика
05:04, 11 сентября 2025Экономика

В Госдуме рассказали об индексации пенсий в октябре

Депутат Госдумы Нилов заявил об индексации военных пенсий и окладов 1 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что ряд выплат проиндексируют в октябре. Его слова приводит РИА Новости.

Нилов уточнил, что 1 октября произойдет индексация военных пенсий и окладов.

«Первого октября будет проиндексировано денежное довольствие, в связи с чем будет проиндексирована и военная пенсия, также будут проиндексированы и оклады. У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что военная пенсия касается не только Минобороны, но и всех силовых структур. Ведомственные выплаты также повысят, заверил он.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что граждане должны становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. По ее словам, «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

