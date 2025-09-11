Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 11 сентября 2025Мир

В Италии раскрыли истинные планы «коалиции желающих» в отношении Украины

L'Antidiplomatico: «Коалиция желающих» хочет раздела Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / IMAGO / Global Look Press

Входящие в «коалицию желающих» страны собираются разделить Украину на части. Истинные планы в отношении украинских территорий раскрыло итальянское издание L'Antidiplomatico, сославшись на данные хакеров KillNet.

«В разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — говорится в материале. Подчеркивается, что карта коалиции отчетливо показывает схему размещения иностранных войск на украинской территории.

В частности, Франция хочет получить контроль над Харьковской, Сумской и Житомирской областями, а Британия — над важными логистическими хабами. Польша и Румыния, в свою очередь, претендуют на Одесскую область и приграничные районы.

Ранее стало известно, что страны Запада, состоящие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. Данная информация была получена хакерами в результате взлома канцелярии Вооруженных сил Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    За поимку убийцы Кирка объявили награду

    Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа

    Стало известно о секретных завещаниях Армани

    В МИД рассказали о прямых приказах ВСУ уничтожать гражданских

    В Италии раскрыли истинные планы «коалиции желающих» в отношении Украины

    Тело Кирка отвезут в родной город на самолете вице-президента США

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

    В ВСУ встревожились из-за позиции США по поставкам военной помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости