L'Antidiplomatico: «Коалиция желающих» хочет раздела Украины

Входящие в «коалицию желающих» страны собираются разделить Украину на части. Истинные планы в отношении украинских территорий раскрыло итальянское издание L'Antidiplomatico, сославшись на данные хакеров KillNet.

«В разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — говорится в материале. Подчеркивается, что карта коалиции отчетливо показывает схему размещения иностранных войск на украинской территории.

В частности, Франция хочет получить контроль над Харьковской, Сумской и Житомирской областями, а Британия — над важными логистическими хабами. Польша и Румыния, в свою очередь, претендуют на Одесскую область и приграничные районы.

Ранее стало известно, что страны Запада, состоящие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. Данная информация была получена хакерами в результате взлома канцелярии Вооруженных сил Франции.