Бывший СССР
15:51, 11 сентября 2025Бывший СССР

В МИД обвинили Украину в использовании «негуманных шариков»

Мирошник: ВСУ используют негуманное оружие против гражданского населения
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетНаселение России:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют негуманное оружие, начиненное опасными для здоровья полимерными шариками, вызывающими инфекцию, против гражданского населения. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«В Лисичанске, в Алешках в Херсонской области мы фиксируем использование специальных осколков. Скорее всего, это пластики или полимеры, которые в огромном количестве заряжаются в разные боеприпасы», — рассказал Мирошник.

По его словам, носителями боеприпасов являются беспилотники, после взрыва человека поражает шариками, которые попадают в тело и под кожу, вызывая тяжелые последствия или летальный исход.

Ранее Мирошник заявил, что Киев не проявил желания мирно урегулировать украинский конфликт. Он подчеркнул, что, несмотря на якобы стремление Киева к миру, все переговорные раунды, начиная с первой встречи в Стамбуле, сопровождались диверсионными действиями.

