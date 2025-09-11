В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с телефонами

МВД: Телефонные мошенники убеждают россиян покупать дорогие смартфоны

Телефонные мошенники могут представляться юристами и убеждать россиян покупать дорогие современные смартфоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Согласно одной из новых схем мошенничества, аферисты сообщают жертве, что с ее банковского счета якобы совершили денежные переводы на Украину. После этого с гражданином общается фальшивый юрист, который призывает приобрести современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания. Там россиянам обещают вручить ценные бумаги и деньги.

В ведомстве рассказали, что действующий сотрудник правоохранительных органов или юрист не станут просить покупать технику и посещать незнакомые места для решения трудностей.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники обманывают подростков, предлагая им инструкции по выводу средств с «Пушкинской карты». Однако в действительности эти рекомендации не работают.

